Варшава намерена получить ядерное оружие для «укрепления национальной безопасности». Получится ли у Польши добиться размещения на территории страны ядерных боеголовок и к чему это может привести, разбиралось РИА Новости.

Президент Кароль Навроцкий ранее заявил о том, что Польша в перспективе рассматривает размещение на своей территории французского ядерного оружия, а также поблагодарил Париж за три истребителя Rafale, способных нести ядерные ракеты.

«У Польши должны быть атомные возможности — энергетические, гражданские и военные. Партнерство с Францией касается как раз этого», — пояснил Навроцкий в интервью французскому телеканалу LCI.

Он также отметил, что его страна «усиливает свой потенциал сдерживания» и Москва должна воспринять это как важный сигнал на фоне недавнего инцидента с дронами.

Напомним, что 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территорию страны залетело 19 дронов. По его словам, БПЛА, нарушившие воздушное пространство республики, были российскими. При этом никаких доказательств этого он не привел. Туск назвал случившееся «масштабной провокацией». Он сообщил, что Польша попросит союзников по НАТО увеличить поддержку ее ВВС и ПВО на восточной границе.

Однако, по мнению экспертов, провокация с беспилотниками выгодна в первую очередь Украине, в том числе и для того, чтобы иметь «железный» повод требовать новых санкций и выделения нового транша на вооружение.

Поляки поддержали идею размещения ядерного оружия

Польша может получить французское ядерное оружие на основе подписанного в этом году Нансийского договора, который предусматривает сотрудничество во всех военных областях. Также существует программа Nuclear Sharing, которая позволяет США размещать атомное оружие за рубежом, напомнило издание.

А проведенное в феврале лабораторией Uce Research исследование свидетельствует о том, что 52,9% поляков поддерживают идею собственного ядерного оружия у Польши. Против выступили 27,9%, и еще 19,2% — не определились. Особенно идею польской атомной бомбы поддерживают сторонники националистической партии «Конфедерация» и президентской «Право и справедливость».

Майский же опрос социологического центра IPSOS показал, что 58% поляков одобряют размещение в стране американского ядерного оружия. Против выступили 33%, воздержались — девять процентов.

В Европе набирает популярность идея распространения ЯО

Варшава может получить американское или французское ядерное оружие, но собственную бомбу Польше создать не позволят. Такое мнение высказали опрошенные изданием эксперты.

«Слова Навроцкого можно воспринимать как элемент его конкуренции с премьер-министром Дональдом Туском за то, кому определять внешнюю политику. Вместе с тем нельзя забывать, что Польша стремительно перевооружается и оказывает Украине всестороннюю поддержку в противостоянии с Россией», — пояснил политолог Вадим Трухачев.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов уверен, что в Европе набирает популярность идея распространения ядерного оружия, которая формально объясняется «российской агрессией».

«Но очевидно, что там сами хотят перевооружиться. Правда, для начала той же Варшаве стоит обеспокоиться внутренней безопасностью. Например, какие-нибудь террористы вполне могут попробовать выкрасть ядерные боеголовки», — констатировал он.

Эксперты также уверены, что появление оружия массового поражения на территории Польши в любом случае усилит напряженность в отношениях с Москвой.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал очень тревожными сигналами антироссийские планы, которые «варятся» в Европе. Лавров напомнил о высказывании командующего сухопутными войсками НАТО Кристофера Донахью о намерении раздавить Калининградскую область. При этом глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер констатировал, что НАТО может устроить провокацию против Калининградской области.