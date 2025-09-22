В России назвали цель атаки ВСУ на Крым

Цель удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму — запугать мирное население, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Такую задачу атаки украинской армии на российский полуостров депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Не хватает у них сил и возможностей оружия, чтобы поразить военные цели, поэтому бьют по гражданскому населению. Пытаются тем самым показать свою силу», — заявил Колесник.

Депутат добавил, что Вооруженные силы России наступают по всей линии фронта, поэтому Запад начинает разочаровываться в Киеве.

«Политическая ситуация складывается не в пользу [президента Украины Владимира] Зеленского. Поэтому он такие провокационные действия и осуществляет. Тем самым пытаясь вызвать нас на ответ, но мы по мирным не бьем», — заключил Колесник.

В МИД РФ прокомментировали удар ВСУ по объектам в Форосе

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли удар по полуострову. Он добавил, что в результате этого повреждения получили объекты на территории санатория «Форос» и здание школы в поселке. Также известно, что падение обломков одного из сбитых беспилотников спровоцировало возгорание сухой травы вблизи Ялты. Жертвами удара по Крыму, по последним данным, стали три человека, еще 16 пострадали.