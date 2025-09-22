Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по Крыму

Вечером 21 сентября ВСУ нанесли удар дронами по территории санатория «Форос» в одноименном поселке в Крыму. В результате атаки погибли три человека, еще 12 пострадали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, двое остаются в реанимации. Об этом сообщает Lenta.ru.

Помимо санатория серьезно пострадало здание школы в Форосе. На опубликованных кадрах видно, что внутри здания обрушился потолок, повсюду лежат обломки выбитых взрывами окон. Также в образовательном учреждении полностью разрушен актовый зал и сильно повреждена библиотека. Пострадал охранник, находившийся в момент атаки в здании.

В Министерстве обороны РФ заявили, что на Форосе какие-либо военные объекты отсутствуют.

