Государства Запада провоцируют вооруженный конфликт между Польшей и Российской Федерацией, пишет турецкое издание dikGAZETE.

© Московский Комсомолец

Запад после Киева хочет настроить Варшаву против Москвы, поделился своей точкой зрения автор публикации. По мнению обозревателя издания, поэтому и выдвигаются голословные обвинения.

В материале речь идет о том, что Российская Федерация продолжает вежливо реагировать на провокационные заявления польской стороны, поскольку не желает конфронтации с Североатлантическим альянсом, чего пытается добиться Запад, используя открытую русофобию поляков для достижения своих целей.