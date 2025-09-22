НАТО предупредили об опасности бесполетной зоны над Украиной

Создание бесполетной зоны в небе над Украиной может привести к прямому военному столкновению России и стран НАТО, заявил российский посол в Бельгии Денис Гончар. Его цитирует РИА Новости.

«Это – прямое подстрекательство к военному столкновению альянса с Россией. Остается надеяться, что в Брюсселе все же хватит здравого смысла, чтобы не допустить перерастания нынешней и так накаленной ситуации во что-то худшее», — подчеркнул полпред.

Бесполетная зона над Украиной может спровоцировать конфликт НАТО и России

Ранее российский политолог Георгий Бовт заявил, что риск конфликта между Россией и блоком НАТО может вырасти, если европейские страны решатся об отправке войск на Украину.