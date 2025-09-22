В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Запорожской и Днепропетровской областях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельник, 22 сентября.

Удар «Солнцепека»

Российская тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» уничтожила опорный пункт ВСУ в районе села Червоное Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Воздушная разведка выявила оборонительные позиции с инженерными укреплениями и подготовленными огневыми точками ВСУ.

Получив координаты, расчет «Солнцепека» выполнил залп термобарическими боеприпасами. Все цели были уничтожены, подчеркнули в Минобороны.

Операция в Днепропетровской области

Операторы российских беспилотников ликвидировали живую силу ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. В ходе операции использовались квадрокоптеры для нанесения серийных ударов. По данным Минобороны, в результате ВСУ понесли значительные потери, а их попытки усилить позиции на этом участке были сорваны.

Удар Ка-52М

Российский боевой вертолет Ка-52М поразил живую силу и бронетехнику ВСУ, сообщили в Минобороны. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Север». Удар был нанесен авиаракетами. После их применения Ка-52М выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Бой со спецназом ГУР

Российский военный с позывным «Увар» сообщил РИА Новости, что солдаты ВС РФ уничтожили превосходящую их по численности группу спецназа украинской военной разведки (ГУР). Операцию провели военнослужащие пятой роты 392-го полка 19-й дивизии группировки войск «Днепр».

Передвижение украинского спецназа было зафиксировано в запорожском селе Малые Щербаки. Чтобы подтвердить информацию и оценить ситуацию, на место отправили двоих военнослужащих, включая «Увара». Когда они подтвердили данные, на подкрепление к ним отправили группу штурмовиков.

«Закидывали гранаты в подвал. Они их выкидывали обратно. Не из пугливых были. Бой длился не особо долго. Часа два. Их было около десяти человек. Нас было восемь человек», - рассказал «Увар».

Он добавил, что российских штурмовиков атаковали артиллерией, минометами и FPV-дронами. Однако у ВС РФ не было потерь, а восемь украинских спецназовцев были ликвидированы.

Удар по «позиционному» району ЗРК Patriot

«Аргументы и факты» сообщают со ссылкой на военных блогеров, что в Киевской области под удар попал «позиционный» район американских комплексов Patriot. По данным издания, в операции были задействованы десятки дронов.

ВСУ «зажаты с трех сторон» под Харьковом

Военный эксперт Ян Гагин заявил «Аргументам и фактам», что солдаты ВСУ оказались зажаты с трех сторон в лесу у села Синельниково (Волчанский район Харьковской области). По словам Гагина, речь идет о подразделениях 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад ВСУ.

Логистика ВСУ в «полукольце»

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что российские штурмовики взяли в полукольцо село Новопавловка в Днепропетровской области. Кимаковский назвал это село крупным логистическим узлом ВСУ.