Атаки ВСУ на регионы РФ к утру 22 сентября: пожары и гибель людей

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Какие регионы России оказались под ударом к утру 22 сентября, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, сегодня ночью были перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего – по 25 БПЛА – были сбиты над территориями Краснодарского края и Ростовской области. Белгородская область подверглась атаке 19 беспилотников. 13 БПЛА были сбиты над территорией Астраханской области, 10 – над Крымом, семь дронов атаковали Брянскую область, а пять были уничтожены над акваторией Азовского моря.

По три беспилотника сбиты военными над Ярославской и Волгоградской областями, два – над акваторией Черного моря, и по одному БПЛА – над территориями Курской и Воронежской областей, говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.

Краснодарский край

Фрагменты БПЛА упали сегодня на территории Славянского района Краснодарского края. В результате было повреждено несколько домов, а также начался пожар, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб региона.

«Фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домовладений в Славянске-на-Кубани. Повреждены фасады и крыши домов, выбило стекла в окнах», — говорится в сообщении.

Также, по данным оперштаба, в станице Гривенской серьезно повреждена крыша частного дома, там начался пожар. Осколками повреждены и соседние дома.

При этом на территории промышленной зоны загорелась трава. В станице Стародеревянковской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на электроподстанции, пояснили в штабе.

«Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы», — говорится в сообщении.

Ростовская область

Массированная воздушная атака ВСУ отражена в Таганроге, а также в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Никто из людей не пострадал. В Миллеровском районе в хуторе Красная звезда загорелась сухая трава на 100 квадратных метров. Пожар был оперативно потушен», — уточнил он.

Белгородская область

В Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал у здания городской администрации, в результате чего ранения получили два человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — рассказал губернатор.

Он также отметил, что оперативная обстановка в области «продолжает оставаться крайне сложной», и особенно тяжелая ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах.

«Только за вчерашний день у нас 10 человек получили ранения. Три человека погибли: один в Шебекинском округе, два – в Ракитянском. Еще раз хотел высказать искренние слова соболезнования. Понимаю, что такому горю трудно найти слова утешения», — написал Вячеслав Гладков.

Крым

Накануне в результате атаки украинских беспилотников по Крыму погибли три человека, еще шестнадцать получили ранения. В Форосе серьезно пострадали школа и санаторий.

«В результате атаки БПЛА в районе Фороса три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым обязательно будет оказана необходимая помощь и поддержка», - написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Кадры последствий удара беспилотников ВСУ по Форосу опубликовала сегодня газета «Известия». На них видно, что в здании выбиты стекла, а двор завален осколками и обломками деревянных конструкций.

Ограничения на полеты

Сегодня ночью были введены ограничения на полеты в аэропортах Иваново, Волгограда и Ярославля. Об этом рассказал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Волгоград», - уточнил он.

Напомним, что ранее в Белгородской области власти были вынуждены ограничить работу крупных торговых центров, так как регион подергался массированной атаке беспилотных летательных аппаратов.