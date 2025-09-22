Российская армия при освобождении населённого пункта Ольговское в Запорожской области атаковала в разное время суток, в том числе ночью со специальными антидроновыми накидками, рассказал заместитель командира гранатомётного взвода группировки войск «Восток» с позывным Тимоха.

«Когда наступали днём, противник быстро приспосабливался. Тогда мы начали действовать в предрассветные часы — в 4—5 утра, когда только светало», — цитирует его РИА Новости.

По словам Тимохи, ночью бойцы действовали со специальными антидроновыми накидками под прикрытием дронов.

15 сентября российские войска освободили населённый пункт Ольговское в Запорожской области.