Раскрыты последствия удара ВСУ по Крыму дронами с фугасными боезарядами

В крымском Форосе после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами с фугасными боезарядами. Об этом сообщила корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

«Практически все окна выбило, двор сейчас завален осколками, обломками. Видно, что удар был достаточно мощный», — сообщила она.

На опубликованных изданием кадрах видно разбитые окна школы, а также поврежденный фасад. При этом несущие конструкции школы не повреждены.

Как ранее уточнял советник главы Крыма Олег Крючков, в школе Фороса полностью разрушен актовый зал, а также сильно повреждена библиотека. По его данным, ранения получил охранник.

ВСУ атаковали Крым вечером в воскресенье, 21 сентября. Под удар попали объекты в курортной зоне Фороса, где, как заверили в Минобороны, отсутствуют военные объекты. По последним данным, жертвами атаки стали три человека, пострадали еще 16.