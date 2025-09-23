Противник пытается защитить свои локомотивы, ставшие объектами атак российских беспилотников-камикадзе. В Telegram-канале "Хроника гераней" размещен видеоролик, снятый на одной из станций Украины, где показан маневровый тепловоз с решетчатыми экранами, смонтированными по всей длине, а также прикрывающими переднюю и верхнюю части.

Видно, что кабина, где находится машинист, получила бронирование, в том числе на окнах появились откидывающиеся вниз щитки.

Ранее мы рассказывали, что наши дроноводы регулярно поражают используемую в интересах формирований киевского режима железнодорожную технику. В частности, в сентябре на станции в районе населенного пункта Чаплино (Днепропетровская область) БПЛА серьезно повредили ЧМЭ3 чехословацкого производства. Расстояние до линии боевого соприкосновения тогда составило 27 километров.