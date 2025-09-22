Обнародованы сведения о ранее неизвестном секретном оружии КНДР

Корейская Народно-Демократическая Республика разработала новое секретное вооружение, призванное усилить оборонительный потенциал государства. Данное заявление прозвучало из уст председателя Государственного совета КНДР, генерального секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына.

Выступая на очередной сессии Верховного народного собрания, лидер страны акцентировал внимание на непрерывной работе по укреплению обороноспособности. В данном контексте им было отмечено строительство новых эсминцев, усиление стратегических сил и совершенствование характеристик серийно производимых вооружений, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Помимо этого, нами получено новое секретное оружие. Достигнуты значительные успехи в области оборонной науки и исследований, которые внесут существенный вклад в резкое повышение боевого потенциала, заявил Ким Чен Ын.

Он подтвердил готовность Пхеньяна к диалогу с Соединёнными Штатами при условии отказа Вашингтона от требований по денуклеаризации страны. По словам лидера, благодаря развитию ядерных сил КНДР в настоящее время пребывает в состоянии «наивысшей безопасности».

Ранее Ким Чен Ын отмечал рост патриотических настроений в стране после участия северокорейских военнослужащих в специальной военной операции России. Также руководитель государства заявил об отсутствии намерений объединяться с Южной Кореей в свете противоположных идеологий Пхеньяна и Сеула.