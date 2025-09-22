СМИ рассказали о новом «секретном оружии» Северной Кореи

Секретным оружием Северной Кореи, о котором сообщил Пхеньян, может оказаться межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-20» или модификация этого оружия. Об этом сообщает агентство News1.

Как отмечается в материале, речь также может идти о БПЛА или атомной подводной лодке.

22 сентября председатель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие.

Ким Чен Ын напомнил о создании КНДР эсминцев, что он назвал «первым важным шагом в строительстве морской державы». По его словам, страна безостановочно укрепляет свои стратегические силы и характеристики серийного вооружения.

Также Ким Чен Ын заявил, что КНДР не пойдет на денуклеаризацию. Северокорейский лидер отметил, что призывы к отказу от ядерного оружия равнозначны посягательству на конституционный строй страны.