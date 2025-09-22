Слюсарь: силы ПВО отразили атаку дронов в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских дронов в Таганроге и трех районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что беспилотники были перехвачены и уничтожены в Таганроге и Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах области. Слюсарь отметил, что никто из людей не пострадал. На хуторе Красная звезда в Миллеровском районе на площади в 100 квадратных метров загорелась сухая трава. Пламя было оперативно потушено.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

18 сентября Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины в восьми муниципалитетах Ростовской области. Жители региона не пострадали, однако в Красносулинском районе в результате атаки дрона произошло возгорание сухой травы на площади 800 квадратных метров. За день до этого украинские беспилотники были перехвачены и уничтожены в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах Ростовской области.