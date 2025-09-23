«Талибан» резко ответил США на просьбу передать военную базу Баграм

Авиабаза Баграм является частью территории Афганистана и «ничем не отличается от любой другой части афганской земли». Об этом во вторник, 23 сентября, заявил представитель талибов Забиулла Муджахид. Он подчеркнул, что Кабул никогда не согласится на передачу этой территории США.

© public domain

Комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что в случае отказа Афганистан ждут «плохие вещи», Муджахид заявил, что Кабул на протяжении 20 лет «переживал «плохие вещи» в условиях оккупации Соединенными Штатами.

— Афганцы крайне болезненно относятся к оккупации, и ни один афганец никогда не позволит, чтобы его земля была захвачена или перешла под контроль чужаков ни на один дюйм, — высказался представитель талибов.

Он отметил, что Афганистан готов к «рациональному» взаимодействию с США и хочет поддерживать отношения как с Вашингтоном, так и с Пекином, передает РБК.

21 августа в СМИ появилась информация о том, что «Талибан» отклонил требования Дональда Трампа о возвращении авиабазы Баграм. Представитель группы призвал Штаты следовать политике «реализма и рациональности» и напомнил, что они взяли на себя обязательство не использовать силу против государства.