Посол Гончар: действия НАТО в Балтийском море чрезвычайно опасны

Действия НАТО в Балтийском море чрезвычайно опасны, они превращают регион в потенциальную зону военных столкновений. Об этом заявил посол России в Бельгии Денис Гончар, пишет РИА Новости.

"Чрезвычайно опасными считаем действия альянса в Балтийском море, участившиеся масштабные военно-морские учения сродни Baltops 2025", — отмечает он.

Посол также обратил внимание на проведение НАТО операции "Балтийский часовой", в рамках которой проходят проверки суден для поиска "российского теневого флота". 9 сентября стало известно, что власти Литвы решили усилить группировку войск на границах с Россией и Белоруссией из-за совместных военных учений двух стран "Запад-2025".

До этого в Финляндии завершились крупные авиационные учения сил НАТО "Атлантик Трайдент" и "Итакаира-2025/2", в ходе которых военные Североатлантического альянса отработали прорыв противовоздушной обороны России.

В них участвовали свыше 40 самолетов и разведывательных беспилотников RQ-4D Phoenix Военно-воздушных сил Финляндии, США, Франции и Великобритании.