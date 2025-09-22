Новейшую лазерную систему разминирования успешно испытали в зоне СВО

Лазерная система дистанционного разминирования в рамках проекта "Посох" прошла успешную апробацию в зоне спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика.

По информации производителя, в ходе испытаний были подтверждены заявленные характеристики системы и получено положительное заключение Министерства обороны РФ.

Представитель компании также сообщил агентству, что сейчас ведется поиск массовых производителей мобильных подвижных средств, роботизированных тележек и шасси для установки лазерного комплекса на подвижные платформы. Изделие, по его словам, находится на финальной стадии доработки и после этого будет направлено для выполнения задач в районе проведения специальной военной операции.

Заявленная рабочая дистанция установки составляет 500 метров. Ранее сообщалось, что лазерная система дистанционного разминирования обезвреживает взрывчатые вещества путем их локального выжигания, что, как утверждается, позволяет избежать детонации.

Если заявленные характеристики подтвердятся в реальной эксплуатации, система может существенно ускорить и упростить работу по обезвреживанию взрывных устройств на расстоянии, особенно в условиях, где применение традиционных саперных средств сопряжено с высоким риском для личного состава.