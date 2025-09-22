В России обещали уничтожить подразделения ВСУ, атаковавшие Форос в Крыму

Украинские подразделения, ответственные за удар по санаторию «Форос» в Крыму, будут уничтожены.

Об этом aif.ru заявил военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

«Эти подразделения ВСУ будут выявлены и уничтожены. Может, не сегодня ночью и не завтра, но точно будут уничтожены», — подчеркнул он.

Военный выразил уверенность в том, что «их найдут», поскольку «следы всегда остаются».

Вечером 21 сентября беспилотники ВСУ ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще трое не выжили.

Кроме того, была повреждена средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент атаки не было, однако ранен охранник.

Также в районе Ялты из-за падения обломков БПЛА загорелась сухая трава.

В Минобороны РФ подчеркнули, что удар ВСУ по курортной зоне Крыма был преднамеренным. В ведомстве обратили внимание на то, что в регионе нет никаких военных объектов, и отметили, что при атаке Украина использовала дроны, снаряженные фугасными боезарядами.