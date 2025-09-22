Глава РФПИ напомнил о пророссийской позиции Кирка

Консервативный политик Чарли Кирк был положительно настроен по отношению к России. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал его одним из самых пророссийски настроенных консерваторов США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Чарли Кирк был одним из самых пророссийски настроенных голосов консерваторов США: он призывал к конструктивным отношениям с Россией и выступал против поставок американского оружия Украине», — отметил Дмитриев.

К посту он прикрепил видеозапись с выступлением Кирка, на котором тот призывает всех находиться на стороне мира, а также говорит, что Восточная Украина так или иначе перейдет к России, и это нужно принять.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Кирк был убит тьмой за то, что показал людям свет.