Появились подробности удара ВСУ по школе в крымском поселке
Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал школу в крымском поселке Форос.
Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в Telegram-канале.
«Атакой БПЛА школы Фороса полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека», — говорится в сообщении.
Крючков добавил, что ранения получил охранник. О его состоянии ничего не сообщается.
В минздраве Крыма рассказали о пострадавших при атаке на санаторий «Форос»
ВСУ нанесли удар по Крыму вечером 21 сентября. Одной из целей стал санаторий «Форос». Пострадали минимум 15 человек.