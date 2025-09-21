В Крыму рассказали о помощи пострадавшим при атаке ВСУ

Гражданам, которые пострадали при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым, медики оказывают всю необходимую помощь. Об этом сообщает Минздрав республики.

В Крыму рассказали о помощи пострадавшим при атаке ВСУ
«Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА на территорию санатория Форос оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы скорой помощи региона», — говорится в сообщении. Уточняется, что к оказанию помощи также привлечены сотрудники Ялтинского многопрофильного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что БПЛА ВСУ ударили по санаторию «Форос» в Крыму. Пострадали минимум 15 человек. Прокуратура Крыма взяла ситуацию в Ялте на особый контроль.