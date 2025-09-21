ВСУ ударили по крымскому санаторию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по полуострову Крым, в результате повреждения получили объекты на территории санатория «Форос» и здание школы в поселке.

Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших – около 15 человек, число погибших уточняется», — написал глава российского региона.

Кроме того, падение обломков одного из сбитых дронов спровоцировало возгорание сухой травы вблизи города Ялты. Профильные службы выполняют работы на месте происшествия, людям оказывают необходимую помощь.