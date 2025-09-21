В Раде назвали сумму гонорара за насильно мобилизованных

На Украине сотрудники военкоматов получают по $200 за насильно мобилизованного
Сотрудники военкоматов на Украине получают премию в размере $200 за каждого насильственно мобилизованного гражданина страны.
Такие данные привел оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Премия патрулю военкомата за одного бусифицированного (так на Украине называют насильно мобилизованных мужчин, которых хватают на улице и сажают в транспорт военкомата - прим. ТАСС) - 8 тыс. гривен ($200)", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.