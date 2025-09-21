В Раде назвали сумму гонорара за насильно мобилизованных

На Украине сотрудники военкоматов получают по $200 за насильно мобилизованного

ТАСС

Сотрудники военкоматов на Украине получают премию в размере $200 за каждого насильственно мобилизованного гражданина страны.

© Global Look Press

Такие данные привел оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Премия патрулю военкомата за одного бусифицированного (так на Украине называют насильно мобилизованных мужчин, которых хватают на улице и сажают в транспорт военкомата - прим. ТАСС) - 8 тыс. гривен ($200)", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.