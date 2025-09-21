Для ВСУ наступил "ночной кошмар" из-за российских дронов-маток
Логистика на линии фронта превратилась в "ночной кошмар" для ВСУ, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских солдат.
Это связано с расширением радиуса действий российских беспилотников типа "матка", которые способны вылететь далеко за линию контроля и выпускать небольшие дроны со взрывчаткой, атакующей украинскую технику. Фактически, дроны ВС РФ выбирают участок дороги и превращают его в "ночной кошмар", говорится в публикации.
На Украине представили 12-метровый подводный дрон Toloka
Помимо этого, такие дроны-матки выполняют функции и ретранслятора сигнала, что позволяет точнее поражать заданные цели.
Ранее также сообщалось, что украинцы пытаются защититься от российских дронов, укрывая дороги матерчатыми сетками, но это помогает далеко не всегда.