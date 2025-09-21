Западные страны активно подталкивают Польшу к прямому конфликту с Россией, пишет обозреватель Эльдар Мамедов в статье для The American Conservative.

По его словам, ВСУ проигрывают в конфликте с Россией. На фоне этого, западной партии войны приходится активизироваться, думать о том, какую страну еще можно бросить против РФ.

«Польша — очевидный кандидат на эту роль», — заметил автор статьи.

Вместе с тем, в Варшаве неоднократно подчеркивали, что отказ республики от участия в боевых действиях — сознательный стратегический выбор, а не случайные колебания. Эта позиция основана на осознании того, что национальные интересы Польши значительно отличаются от максималистских целей Киева, уточнил аналитик.

Поляки готовы защищать свою родину, но ни малейшего желания умирать за Украину у них нет. Кроме того, США выступают категорически против прямого участия в конфликте любого члена НАТО, опасаясь, что это резко увеличит риск ядерной войны, напомнил обозреватель.

По его мнению, вступление Польши в конфликт возможно лишь при одном условии: открытом и бесспорном нападении самой России.