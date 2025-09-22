В ЕС высказались о сбитии российских самолетов

Европейские политики признают, что применение силы против самолетов, которые якобы нарушают воздушные границы, должно оставаться крайней мерой, заявила глава комитета Европарламента по обороне и безопасности Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью газете Tagesspiegel.

«Сбивать их будет крайней мерой. Наши воздушные силы знают, когда и что делать», — сказала она.

Политик добавила, что миссия ВВС Германии не сводится к уничтожению пролетающих через её воздушное пространство истребителей.

Минобороны России ранее заявило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу выполнили плановый перелёт из Карелии в Калининградскую область в строгом соответствии с международными правилами.