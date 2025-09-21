В ВСУ назвали «килл-зоной» часть Харьковской области

Илья Родин

Российские войска создали масштабную «килл-зону» в Харьковской области, она охватывает значительную часть региона, рассказал журналистам украинский офицер с позывным «Алекс». Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Военный отметил, что накануне удар пришелся по транспорту на дамбе Печенежского водохранилища, расстояние до которого от линии боевого соприкосновения на Купянском и Волчанском направлениях составляет порядка 45 км.

«Это, в свою очередь, создает определенный «карман», в котором, конечно, и не пахнет оперативным окружением, но противник уже долгое время создает там проблемы своими дронами», — пожаловался «Алекс».

По его оценке, обстановка «может стать еще хуже», если украинские военные расслабятся или кто-то решит «забить болт».

«Если противник нарастит активность и производство ударных «крыльев» и «дронов-маток» — могут возникнуть серьезные проблемы», — предупредил офицер.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в понедельник, 15 сентября, операторы дронов группировки войск «Запад» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в жилом доме в Харьковской области, а также транспортные средства и пункт управления БПЛА с площадкой для взлета гексакоптеров.

Во вторник, 16 сентября, операторы дронов-разведчиков 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» обнаружили перемещающийся расчет БПЛА противника в Харьковской области.

В пресс-службе пояснили, что подлетев на необходимое расстояние, российские дроноводы точно отработали по расчету беспилотников ВСУ, нанеся поражение номеру расчета и повредив оборудование.