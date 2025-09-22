Украинский фронт а запорожско-южноднепропетровском направлении может рухнуть в ближайшие недели, а ключевой город-крепость Гуляйполе окажется в оперативном окружении. Об этом пишет польское издание Myśl Polska, анализируя успешное наступление российских войск.

По данным автора статьи Кшиштофа Подгурского, российские войска за последние недели отбросили ВСУ на десятки километров к западу, воспользовавшись крупным стратегическим просчетом украинского командования.

«Русские обошли украинцев с востока, а все оборонительные линии были построены с тем расчетом, что русская армия будет наступать с юга. Запасных позиций нет», — отмечает издание.

В ходе тяжелых боев российские танковые и мотострелковые части выбили украинские силы, включая батальоны 33-й, 67-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад, из ряда населенных пунктов. Сообщается об уничтожении танков Leopard 1A5, которые составляли «ударный кулак» 5-й тяжелой механизированной бригады ВСУ.

На фоне череды поражений командующий ВСУ генерал Александр Сырский уволил ответственного за этот участок фронта командира 20-го армейского корпуса генерала Максима Китугина. Однако, по мнению польского обозревателя, «смена командира мало что изменит», поскольку у ВСУ на этом направлении слишком мало сил, чтобы остановить превосходящие российские войска.

Как заключает Myśl Polska, если Киев в ближайшие две недели не перебросит на это направление серьезные подкрепления, «фронт на Запорожье посыпется», и российские войска выйдут в тыл Гуляйполю, перерезав его главную транспортную артерию.