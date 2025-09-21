Генерал Попов напомнил НАТО об извинениях после угроз сбивать истребители России

При угрозах России и ее истребителям НАТО должны помнить извинения, которые пришлось приносить президенту Турции Реджепу Эрдогану за сбитый в Сирии российский истребитель Су-24. Так заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов ответил на заявления министра обороны Литвы Довиле Шакалене на о возможном уничтожении российских самолетов силами НАТО.

«Сбить они, конечно, могут, если будет какой-то неопознанный истребитель. Но пусть не забывают о ситуации, когда президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану пришлось извиняться за сбитый в Сирии российский Су-24», — отметил Владимир Попов в беседе с aif.ru.

В России отреагировали на идею Европы сбивать российские истребители

Ранее МИД Эстонии сообщил о якобы нарушении воздушной границы страны российскими самолетами. В связи с этим временный поверенный в делах России был вызван в эстонский МИД и получил ноту протеста. Таллин также обратился к НАТО с запросом консультаций по статье 4 устава альянса, предусматривающей обсуждение угроз безопасности стран-членов. Минобороны России опровергло обвинения эстонской стороны, пояснив, что истребители МиГ-31 следовали плановым маршрутом из Карелии в Калининградскую область без пересечения границ других государств.

После этого министр обороны Литвы Довиле Шакалене намекнула, что альянс должен реагировать вплоть до применения силы против российских самолетов, как это было в 2015 году со сбитым Турцией Су-24 над Сирией. Тогда инцидент привел к резкому ухудшению российско-турецких отношений, а Эрдоган позднее принес официальные извинения за случившееся.