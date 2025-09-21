Рота ВСУ попала в окружение в Харьковской области

Действующие в Харьковской области штурмовые группы группировки ВС РФ "Север" блокировали в лесу у села Синельниково остатки украинских подразделений 57-й мотопехотной и 127-й тяжелой механизированной бригад ВСУ.

"Общая численность блокированного противника - до роты. По нему наносится огневое поражение", - сообщил канал "Северный ветер".

В Волчанске штурмовики РФ значительно продвинулись на левом берегу реки Волчья и на востоке города, взяв в плен украинского военного. Чтобы удержать позиции, командование ВСУ отправило в Волчанск батальон из-под Чернигова.

За сутки в зоне действия группировки "Север" противник потерял 90 человеку в Сумской области и более 100 в Харьковской. Уничтожены танк, три миномета, 15 пунктов управления БПЛА, 31 дрон и другая военная техника.