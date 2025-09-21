Трамп пообещал защитить Польшу и прибалтийские страны при эскалации отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп публично пообещал, что Вашингтон окажет военную помощь Польше и странам Балтии в случае эскалации их отношений с Россией. Это заявление прозвучало на фоне резкого обострения ситуации на восточном фланге НАТО после обвинений Варшавы и Таллина в адрес России в якобы нарушении воздушного пространства.

«Да, я сделаю это», — прямо ответил Трамп на вопрос журналистов пресс-пула Белого дома, помогут ли США этим странам в случае роста напряженности с РФ, передает ТАСС.

Заявление американского лидера последовало после инцидента 10 сентября, когда Польша заявила о массовом нарушении своего воздушного пространства беспилотниками. Варшава сообщила о 19 вторжениях и уничтожении нескольких объектов. В связи с этим Польша инициировала консультации внутри НАТО в рамках 4-й статьи Североатлантического договора.

В Министерстве обороны России тогда заявили, что в ту ночь наносились удары исключительно по объектам военно-промышленного комплекса на территории Украины и никаких целей в Польше не планировалось. В ведомстве также указали на техническую невозможность полета применявшихся БПЛА на такое расстояние и выразили готовность к консультациям с польской стороной для прояснения ситуации.

НАТО задействовала статью 4 Североатлантического договора и по просьбе Эстонии, которая утверждает без всяких доказательств, что российские самолеты нарушили воздушное пространство страны. В Минобороны России подчеркивали, что три самолета МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область и полет проходил не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.

