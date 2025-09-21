В России отреагировали на идею Европы сбивать российские истребители

Европа может сбить российские истребители, однако потом ей придется извиняться, как это делал 10 лет назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после инцидента с Су-24. Об этом aif.ru заявил военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

«Сбить они, конечно, могут, если будет какой-то неопознанный истребитель. Но пусть не забывают о ситуации, когда главе Турции Эрдогану пришлось извиняться за сбитый в Сирии российский Су-24», — подчеркнул он.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене, комментируя заявление Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства со стороны российских истребителей МиГ-31, заявила, что «Турция подала пример десять лет назад», имея в виду инцидент со сбитым Су-24.

Президент Чехии призвал сбивать российские самолеты

В свою очередь, чешский президент Петр Павел призвал сбивать российские военные самолеты при нарушении воздушного пространства стран — членов НАТО.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между РФ и Эстонией. Власти республики утверждали, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В воздух подняли истребители НАТО для сопровождения, а Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса. Москва отвергла обвинения, заявив, что полет проходил в рамках планового маршрута из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами.

