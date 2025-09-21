Наемники ВСУ из Колумбии не знали, где находится Украина, и ехали воевать только ради денег. Об этом РИА Новости заявил отставной колумбийский военный Данте Инкапье.

© Газета.Ru

"Конфликту на Украине уже три года… но в начале конфликта (наемники. — "Газета.Ru") не имели ни малейшего представления, в какой части света находится Украина", - подчеркнул он.

Грузинские наемники ВСУ ограбили церковь Покрова Пресвятой Богородицы

До этого Инкапье заявлял, что ВСУ не отпускают наемников из расположения воинских частей и не позволяют покинуть Украину до завершения выполнения боевых задач. По его словам, ВСУ невыгодны утечки о настоящем положении наемников в их рядах, по этой причине иностранцев не выпускают из страны. Инкапье добавил, что поступает много жалоб наемников на ужасное обращение со стороны украинских военных.

Их подвергают физическому унижению, оскорблениям, не платят заявленную зарплату, а также угрожают расправой за нежелание воевать. Инкапье также отметил, что в последнее время эффективность вербовки граждан стран Латинской Америки на Украину снизилась. Правозащитник связал это с частым появлением в СМИ сведений о тяжелом положении наемников в рядах ВСУ вопреки попыткам украинских командиров ограничить использование соцсетей и телефонов в своих подразделениях.