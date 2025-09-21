Украина ночью выпустила беспилотники по России

Украина ночь атаковала регионы России с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС

По данным ведомства, в общей сложности средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 19 дронов противника. Больше всего беспилотников — 12 — перехватили над территорией Крыма, четыре — над акваторией Черного моря, два — над Брянской областью и еще один — над Курской.

