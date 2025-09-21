Средства ПВО уничтожили за ночь над регионами России 19 украинских БПЛА

RT на русском

Силы ПВО за ночь уничтожили над регионами России 19 украинских беспилотников самолётного типа.

© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, 12 БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, четыре — над акваторией Чёрного моря, два — над территорией Брянской области и один — над территорией Курской области.

Ранее в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Курской области пострадал мужчина.

Также житель белгородского посёлка был тяжело ранен в результате взрыва дрона ВСУ.