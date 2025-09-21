Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Капибара, боец добровольческого отряда имени Александра Матросова рассказал, что по нему открыл огонь его бывший сослуживец. Об этом он сообщил РИА Новости.

© lenta.ru

«Я выбегал, по мне впереди никто не стрелял», — отметил он, добавив, что при уходе лежал раненный украинский военный, который отстреливал периметр. Собеседник агентства уточнил, что пуля «зашла снизу в подмышку и вышла сверху».

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ открыли огонь по своим сослуживцам, которые пытались сдаться в плен во время боев в Серебрянском лесу в Луганской народной республике (ЛНР). По словам санитара российского штурмового отряда с позывным Белый, украинские военные «не щадят ни своих, ни чужих».