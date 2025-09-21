ВСУ перебросили подразделения с Черниговского направления под Волчанск

Командование украинских войск перебросило подразделения 2-го батальона 144-й отдельной механизированной бригады с Черниговского направления под Волчанск, расположенный в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

"С целью не допустить дальнейшей утраты позиций командование ВСУ (Вооруженных сил Украины — "Газета.Ru") дополнительно перебросило подразделения с Черниговского направления под Волчанск", — сказал источник агентства.

Он добавил, что украинские формирования предприняли неудачную попытку контратаковать в лесу у населенного пункта Синельниково в Харьковской области. В операции приняли участие бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

По данным силовых структур, в ходе сражений Вооруженные силы РФ блокировали часть подразделений 57-й и 217-й бригад ВСУ в количестве до роты. 15 сентября журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили, что 57-я бригада украинских войск понесла большие потери в Волчанске. Российские военнослужащие нанесли авиаудары по позициям ВСУ, в результате чего уничтожили до взвода личного состава 42-го отдельного мотопехотного батальона.