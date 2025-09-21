Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен благодаря чат-боту волонтёров

Несколько десятков украинских военнослужащих добровольно сдались в плен благодаря чат-боту @FREE_SOLDIER2022, созданному российскими волонтёрами.

Об этом сообщил организатор проекта, отметив, что чат-бот был создан как для добровольной сдачи в плен обычных солдат, так и для оказания помощи украинским гражданам, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК.

Как утверждает РИА Новости, несколько десятков человек уже смогли перейти линию фронта с помощью бота и сейчас находятся в безопасности.

Ранее родным солдат ВСУ посоветовали искать пропавших на информресурсах России.