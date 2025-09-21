WSJ: ВС России начали применять новую тактику боев с помощью беспилотников

ВС России стали использовать "дроны-матки" для увеличения дальности поражения целей противника на фронте. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. "Украинские военные заявили, что в последние месяцы российские силы начали применять новую тактику: тяжелые беспилотники типа "матка" вылетают далеко за линию контроля и выпускают более мелкие взрывоопасные дроны, которые затем атакуют украинскую технику. Матка также служит ретрансляционной антенной, поддерживая связь беспилотников с пилотами", - говорится в сообщении. Беспилотники РФ стали гораздо точнее бить по целям на украинской стороне в пределах около 30 км от линии фронта, констатирует WSJ. До этого спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ сложно сбивать реактивные дроны "Шахеды" ВС России. По его словам, у украинской армии недостаточно средств для противодействия таким аппаратам, поскольку они на радарах выглядят как крылатая ракета. Для сбития таких дронов нужна полноценная зенитная артиллерия, оснащенная радарами, оптическими станциями и программируемыми снарядами.