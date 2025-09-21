Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют колумбийцев без боевого опыта и специальной подготовки на передовую. Об этом РИА Новости рассказал отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.

По его словам, наемники прибывают на территорию Украины, и уже через два-три дня их отправляют в зону боевых действий. Колумбийские бойцы проводят очень мало времени в гарнизонах после прибытия, добавил он.

Инкапье указал, что наемников не держат в безопасных районах и не поручают им сопряженные с меньшим риском задачи, например, охрану воинских частей или тыловое обеспечение.

«Их подготовка заключается в том, что их помещают в военную часть, выдают винтовку, и через несколько дней отправляют в зону боевых действий. Я полагаю, что [у ВСУ] нет времени никого обучать», — высказался собеседник агентства.

Ранее Данте Инкапье раскрыл число потерь среди колумбийских наемников на Украине. По его словам, эта цифра ужасает. При этом власти не признают информацию, ее также не предают огласке.