Политическое руководство Украины идет на уловки, чтобы не нести ответственности за наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что Инкапье занимался вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.

По словам специалиста, один из способов снятия с себя ответственности украинской стороной — осуществление вербовки не госорганами, а воинскими формированиями, имеющими частный правовой статус.

Ранее Инкапье рассказал, что командование ВСУ отправляет колумбийцев без боевого опыта и специальной подготовки на передовую. По его словам, наемники оказываются в зоне боевых действий уже через два-три дня после прибытия на Украину.