Корреспондент РИА Новости сообщил о двух взрывах над Донецком

В Донецке произошло два взрыва. Об этом сообщило РИА Новости. Взрывы были слышны в интервале между 3:00 и 3:10 мск в разных районах города.

© Газета.Ru

По данным Telegram-канала "Типичный Донецк", взрывы связаны с обстрелом, после которого во многих районах города пропал свет. Вечером 21 сентября ВСУ атаковали школу и санаторий "Форос" на западе Крыма.

Здание школы получило повреждения. В Минобороны квалифицировали произошедшее как террористическую атаку по гражданским объектам.

В минздраве Крыма рассказали, что оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Крымская прокуратура взяла на контроль происшествие в санатории "Форос" и следит за соблюдением прав граждан.

Одновременно с атакой на "Форос" в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В районе Ялты из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась сухая трава. Подробнее читайте в материале "Газеты.Ru".