ВСУ 11 раз обстреляли ДНР 20 сентября

За прошедшие сутки Донецкая народная республика (ДНР) 11 раз подверглась вооруженным атакам. Об этом сообщает в Telegram-канале Совместный центр по контролю и координации (СЦКК). Там уточнили, что ВСУ выпустили по региону 11 боеприпасов. На Горловском направлении зафиксировано 10 атак, еще одна - на Ясиноватском направлении. При обстрелах никто не пострадал, но были повреждены три жилых дома и один объект инфраструктуры. Накануне в российских силовых структурах рассказали, что Украина перебросила установки ракетной системы залпового огня HIMARS в район поселка Межевая на границу с ДНР для нанесения ударов по региону. А днем ранее ВСУ ударили по жилому массиву "Солнечный" в городе Горловке. В результате повреждения получил многоквартирный дом. ~Горловка~ находится в 50 км к северу от Донецка, в городе расположен химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.