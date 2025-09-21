В Польше нашли последний разыскиваемый беспилотник
В Польше обнаружили последний разыскиваемый беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. Об этом сообщает RMF FM.
По информации радиостанции, дрон был найден в субботу, 20 сентября, в гмине Корше Варминьско-Мазурского воеводства.
«Находку сделал владелец участка примерно в 50 метрах от постройки... Вероятно, это последний из разыскиваемых дронов, которые в ночь с 9 на 10 сентября вылетели на территорию Польши», — пишет RMF FM.