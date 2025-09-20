Президент Чехии призвал сбивать российские самолеты

Президент Чехии Петр Павел призвал сбивать российские самолеты, если они нарушат воздушное пространство стран Североатлантического альянса (НАТО). Об этом пишет портал Novinky.

© flickr/european_parliament

— Я вынужден назвать это крайне безответственным поведением, потому что нарушение воздушного пространства — повод для активации механизмов защиты и, следовательно, уничтожения такого самолета. И никто ни с нашей стороны, ни с российской стороны этого не хотел бы, — заявил он.

По его словам, подобные действия существенно усиливают напряженность в Европе. Он считает, что союзники должны дать адекватный ответ, включая военные меры, чтобы отправить сигнал России, передает портал.

В Литве заговорили о своём праве сбивать российские истребители после инцидента в Эстонии

В середине августа премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил в соцсети X о том, что в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов Украине в 2025 году уже поставлен миллион крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Данная инициатива, запущенная весной 2024 года, предполагает сбор артснарядов для украинской армии в третьих странах с финансовой поддержкой западных государств.

До этого Павел также заявил, что Украине нужно признать потерю территорий ради выживания. По его словам, сейчас Украина, несмотря на поддержку стран Запада, не находится в том положении, при котором могла бы освободить потерянные территории «в короткие сроки и без значительных человеческих потерь».