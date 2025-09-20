Зеленский рассказал об экспорте украинского оружия

Украинский лидер Владимир Зеленский на закрытой встрече с журналистами дал понять, что на экспорт из украинского оружия пойдут в первую очередь морские дроны. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

По словам Зеленского, в течение десяти дней будет готов концепт экспорта украинского оружия. Издание отмечает, что украинский лидер привел пример морских дронов, которых страна может производить значительно больше, чем нужно собственным войскам.

«Это позволяет продавать избыток и полученные средства направлять на производство дефицитных дронов для фронта», — рассказал Зеленский.

Ранее украинский лидер оценил возможность завершения конфликта в стране по «корейскому сценарию». Он считает, что Украине нужны гарантии безопасности, и это отличает конфликт от ситуации с разделением Южной и Северной Кореи.