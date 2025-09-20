По объектам ВСУ под Черниговом нанесен массированный удар, горят нефтехранилища

БПЛА нанесли массированный удар по энергетическим и транспортным объектам ВСУ в Черниговской области. Было слышно несколько десятков взрывов, сообщает телеграм-канал Shot.

Прилёты «Гераней» зафиксированы по резервуарам на базе в Бахмаче (Черниговская область). В интернете появились кадры с места происшествия. Топливные резервуары полыхают, над ними поднимаются клубы черного дыма.

Отмечается, что с этой базы ВСУ доставляли топливо моторизованным и танковым формированиям в Сумской области.

Также есть информация о попадании по транспортной инфраструктуре в Чернигове.

Сегодня ночью ВС России нанесли мощный удар по объектам ВСУ в Киеве, Борисполе и Павлограде. Использовались беспилотники и крылатые ракеты.