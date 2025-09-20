Стало известно, когда НАТО обсудит инцидент с самолетами в Эстонии

Страны-члены НАТО соберутся в начале следующей недели для консультаций из-за инцидента с военными самолётами, пишет влиятельная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источник.

Накануне эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за «нарушения» российскими самолетами ее воздушного пространства.

«Государства НАТО соберутся в начале следующей недели для консультаций после сообщения Эстонии о нарушении её воздушного пространства российскими истребителями. Консультации пройдут в соответствии со статьёй 4», — пояснил автор статьи.

Обозреватель заметил, что в НАТО пока не назвали точную дату проведения консультаций.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские истребители МиГ-31 в пятницу, 19 сентября, совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область.

Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, подчеркнули в ведомстве.