В Германии раскрыли цели дронов в Польше

Целью сбитых над Польшей дронов был аэропорт и центр в Жешуве. Об этом сообщает издание НАТО.

Издание отметило, что аэропорт в Жешуве является одним из важнейших перевалочных пунктов для поставок оружия и других военных грузов на Украину.

По информации журнала, дроны якобы залетели в Польшу через территорию Белоруссии, и были сбиты голландскими истребителями F-35.

В Германии предложили создать армию БПЛА после инцидента с дронами в Польше

Ранее лидер Христианско-социального союза (ХСС), премьер федеральной земли Бавария Маркус Зедер предложил бундесверу сделать собственную армию беспилотников после инцидента с дронами в Польше. Он подчеркнул, что Германия должна как можно скорее наращивать наши собственные возможности обеспечения безопасности.