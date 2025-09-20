Средства РЭБ подавили беспилотник в Сердобске Пензенской области
Беспилотник посажен средствами радиоэлектронной борьбы в городском сквере Сердобска в Пензенской области.
Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«По докладам оперативных служб, над Сердобском средствами радиоэлектронной борьбы подавлена работа вражеского БПЛА самолётного типа. Беспилотник совершил посадку в городском сквере», — написал он в Telegram-канале.
Место происшествия оцеплено, работают службы экстренного реагирования.
Ранее российские силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями.