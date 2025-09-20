Средства РЭБ подавили беспилотник в Сердобске Пензенской области

Беспилотник посажен средствами радиоэлектронной борьбы в городском сквере Сердобска в Пензенской области.

Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«По докладам оперативных служб, над Сердобском средствами радиоэлектронной борьбы подавлена работа вражеского БПЛА самолётного типа. Беспилотник совершил посадку в городском сквере», — написал он в Telegram-канале.

Место происшествия оцеплено, работают службы экстренного реагирования.

Ранее российские силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями.