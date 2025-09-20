Украина и Россия проведут очередной обмен военнопленными

Владимир Зеленский сообщил о подготовке к очередному обмену военнопленными между Украиной и Россией.

"Наша цель - вернуть 1000 человек, ведется работа по формированию списков", - отметил Зеленский.

Касательно перспективы новых переговоров между украинской и российской сторонами, он подчеркнул, что в настоящее время этот вопрос "не продвигается".

По информации на 17 сентября 2025 года, обмен военнопленными между Россией и Украиной приостановлен, однако возможность возобновления этого процесса сохраняется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.